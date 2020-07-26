Umutcan’ın umudu yeşeriyor

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden yürüme engelli Umutcan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekler ile hayata daha da mutlu bakıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, özel bireyler konusundaki hassasiyetine devam ediyor. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde oturan yürüme engelli özel birey Umutcan Yılmaz, Başkan Büyükakın ile sıkı bir iletişim halinde. Bu durumdan çok memnun olan Umutcan, Belediye ekipleri tarafından sık sık ziyaret edilirken her ziyarette umudu bir kez daha yeşeriyor.

SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMENLERİ SIK SIK ZİYARET EDİYOR

Başkan Büyükakın’ın kendisini sık sık aradığını ve hal hatır sorduğunu söyleyen Umutcan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından da sık sık ziyaret ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de eğitmenler tarafından ziyaret edilen Umutcan ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldı.

SPOR MALZEMELERİ VE KOCAELİSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Umutcan’ı ziyaret eden Spor Şube ekipleri egzersiz için spor malzemeleri ve bu yıl sezonu şampiyon tamamlayan aynı zamanda Umutcan’ın da gönül verdiği Kocaelispor forması hediye ettiler. Durumdan oldukça memnun kalan Umutcan, Başkan Büyükakın ve çalışanlara sevgilerini dile getirdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Büyükakın önderliğinde sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışma yapıyor. Bu anlamda özel bireylere yönelik yapılan ziyaretler aileler tarafından da takdirle karşılanıyor. Umutcan Yılmaz’ın ailesi de verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.





