Vali, Covid-19 tedbirlerini denetledi

İlk olarak Perşembe pazarını denetleyen, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.Covid-19 salgınıyla ilgili almış olduğu tedbirleri ilimizde en iyi şekilde uygulama noktasında gayret içerisinde olduklarını belirten Vali Yavuz: “Salgının özellikle insan sağlığını ve hayatı en az olumsuz etkileyecek şekilde tedbirlerimizi planlıyor ve uyguluyoruz. Bugün de 81 ilde valilerimiz, kaymakamlarımız, başkanlarımız ve STK’larımızla birlikte sahadayız.” dedi.





'Sahada Olmaya Devam Edeceğiz'

Konuşmalarında ‘Maske, Mesafe ve Hijyen’ in şu an için bulunmuş en önemli tedbirlerden olduğunu ve bu sebeple herkesin kurallara uyma noktasından üzerine görev düştüğünü vurgulayan Vali Yavuz:” Dolayısıyla siz değerli basın mensuplarının da katkısıyla özellikle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstereceğini düşünüyoruz. Bunun dışında uyguladığımız başka yöntemler de var. Sağlık çalışanlarımızı daha çok caddelerde, sokaklarda görüyorsunuz. Bundan sonra da sağlık çalışanlarımız, polisimiz, jandarmamız, zabıtamız ve gönüllülerimiz ile birlikte sahada olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından, şehir merkezindeki denetimlerine ilk olarak yürüyüş yolundaki bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacı ile kurulan İl Sağlık Müdürlüğü standından başlayan Vali Yavuz, denetimlerine daha sonra Taksici esnaflarımız, Hürriyet, Cumhuriyet, Atatürk Bulvarı ve Cengiz Topel caddelerindeki Mağaza, Kafe ve Restoran işletme sahibi esnaflarımızla devam etti.

