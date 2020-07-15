Vali Yavuz, Bağçeşme Namazgah Şehitliği ile Polis Şehitliğini Ziyaret Etti

Şehitliklere yapılan ziyaretlerde Vali Seddar Yavuz’a Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Osman Aslan, İl Müftüsü Sinan Cihan, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazilerimiz ve şehit yakınları eşlik etti.



Vali Seddar Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimiz için edilen dualar eşliğinde kabirlerine karanfiller bırakıp, Şehit yakınları ve Gazilerimizle de yakından ilgilenerek bir istekleri olup olmadığını sordu.

Şehitlerimizin kabirlerine yapılan ziyaretler ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, tüm şehitlerimiz ve özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde Vatanımız için canlarını seve seve veren Şehitlerimize ve Merhum gazilerimize dualar edildi.

Vali Seddar Yavuz Bağçeşme Polis Şehitliği ziyareti sonrasında yaptığı konuşmalarında; ‘’Türk tarihinin eşi benzeri görülmemiş, devletine ve milletine düşman ve devletini, milletini işgal etmek isteyen, küresel güçlerle iş birliği yapmış ve din kisvesi altına bürünmüş, medeniyetimizin ve inancımızın ne kadar kutsal değeri varsa hepsini kullanmış, tüketmiş, istismar etmiş hain bir girişime karşı aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu küresel işgale ve darbe girişimine karşı çıkmış ve göğsünü mermilere siper etmiştir.”

Bu kalkışmanın aslında bir iktidar mücadelesi olmadığını vurgulayan Vali Seddar Yavuz; “Bu aslında bir iktidar mücadelesi olmayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve aziz milletimizin bin yıldır sürdürdüğü mücadeleden caydırmak, bu ülkeyi küreselcilere teslim etmek ve iddiasından vazgeçirmek üzere yola çıkılmış bir işgal hareketidir. Dolayısıyla bu olayı sürekli iktidar mücadelesi olarak algılatan ve anlatanlar aslında darbecilerle bir ölçüde işbirliği yapanlardır. Hedefimiz; aziz Türk milletinin hür ve bağımsız yaşamasıdır. Medeniyet değerleriyle buluşması ve medeniyet iddiamızı sürdürmemizdir. Dolayısıyla 15 Temmuz’u böyle okumak gerekir.”

Aziz Milletimiz Bayrağımıza ve Özgürlüğümüze Sahip Çıkmıştır

“15 Temmuz gecesi benimde söylediğim ve TRT’de vtr olan sözlerimde ifade ettiğim gibi aziz milletimiz bayrağımıza, özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Bugünde bu şuurla buradayız. Aziz Türk milletinin her bir ferdini kucaklıyoruz. İyi anlatamamışsak tekrar anlatacağız. Ancak 15 Temmuz’dan ders çıkarmalıyız, hiç kimsenin aklını kiraya vermesine izin vermemeliyiz. Din eğitiminin önündeki bütün engelleri kaldırmalı, din eğitimini devlet eliyle yapmaya devam etmeliyiz ve her bir vatandaşımız dinini öğrenmeli ki böyle istismarlar ortaya çıkmasın.

Birlik, Beraberlik ve Kardeşliğimiz Daim Olsun

Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle gerçekten büyük bir fedakarlık yapan, toplara, mermilere göğsünü siper eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca o gece yine sokakları dolduran ve vücutlarındaki yaraları bir onur abidesi olarak taşıyan kıymetli gazilerimize de bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdini gönülden kucaklıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun. Demokrasimiz, milletin iradesi bu ülkede hâkim olsun. Bütün derdimiz ve düşüncemiz bu.

Küresel Vesayet Odakları Ülkemizden Elini Çeksin

Vesayet odakları artık bu ülkeden elini çeksin. Vesayet odakları derken küresel vesayet odaklarının altını kalın kalın çiziyoruz. Vesayet odakları sanıldığı gibi sadece içsel değildir. Uluslararası vesayet odaklarının artık bu ülkede operasyon yapmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz hain kalkışmasına karşı tek vücut olarak verdiğimiz bu mücadele aslında tamda bu düşüncemizin ilanıdır. Bu duygularla bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şuurla bu günleri anacağız ve bu ülkeyi dünyada yarışan, rekabet eden ve tekrar şanlı tarihimize uygun bir devlet haline getireceğiz.” diyen Vali Yavuz, programa katılan gazilerimiz, şehit aileleri ve yakınları ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, onlarla yakından ilgilendi.