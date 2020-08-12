Vali Yavuz vatandaşları uyardı

İlk olarak, bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacı ile kurulan İl Sağlık Müdürlüğü standına uğrayan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yavuz, daha sonra AVM’de bulunan kafe ve mağazaları tek tek denetledi. Denetlemelerinde esnafın ve çalışanların hal hatırlarını soran Vali Yavuz; maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler vererek, kolaylıklar diledi.Covid-19 salgınına karşı korunmak, bilinçlendirmek amacıyla yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yavuz: “ Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli ikazları yapıyor ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kuralları sahaya yansıtıyoruz. Bu vesileyle kurallara uyan tüm Kocaelili kardeşlerimize en derin sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer taraftan bu uğurda hayatını kaybeden değerli sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor ve tüm sağlık çalışanlarımıza da fedakarca yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.”





"Kimsenin Bizi Uyarmasına Müsaade Etmeyelim"

Vali Yavuz, keşke dememek için bugünden itibaren kurallara daha fazla uyulmasının önemine değinerek: “Belki bu Covid-19 bizi hasta etmeyebilir ya da öldürmeyebilir ama en sevdiklerimizi elimizden alabilir ve onların hayatına kast edebilir. Bu AVM’lerin kapalı olduğu günleri, işletmeleri kapatmak zorunda olduğumuz günleri unutmayalım, bir daha eski günlere dönmemek ve fedakârlıklarımızın boşa gitmemesi için kurallara lütfen riayet edelim. Kimsenin bizi uyarmasına müsaade etmeyelim, kurallara biz uyalım.” şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından, şehir merkezindeki denetimlerine geçen Vali Yavuz; Hürriyet, Cumhuriyet, İstiklal ve Fethiye caddeleri ile Salim Efendi ve Hafız Şerif sokaklarındaki mağaza, cafe ve restoran işletme sahibi esnafları denetledi.

