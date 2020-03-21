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Valililikten Uyarı

KORONOVİRÜS KRONİK HASTA VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DAHA FAZLA RİSK OLUŞTURMAKTADIR.

Valililikten Uyarı

21 Mart 2020 Cumartesi 15:23

KORONOVİRÜS KRONİK HASTA VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DAHA FAZLA RİSK OLUŞTURMAKTADIR.
 
​​Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak zaman içinde birçok ülkeye yayılım gösteren yeni Koronavirus (Covid-19) Hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde vatandaşlarımızın sağlığı için çeşitli tedbirler alınmaktadır. COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, özellikle 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımızın hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğu görülmüştür.
 
​​Valiliğimiz tarafından yapılan tespitlere göre yukarıdaki riskli grupta yer alan vatandaşlarımızdan Şubat ayında günde ortalama 37.031, Mart ayında ise 34.262 vatandaşımızın halen tramvay, otobüs vb. toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum kendileri açısından tehlike arz etmektedir.
 
​ Bizler için değerli olan büyüklerimizin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri için zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları, Koronavirus riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet gösterilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
                                                                                             KOCAELİ VALİLİĞİ


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