Yanan fabrikanın ortağı tutuklandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınarak dün Gebze Adliyesi'ne çıkarılan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 şüphelinin savcılık sorgulamaları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden fabrika ortakları M.G. ile F.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.