Yaz Okulunda kayıtlar başlıyor

DERSLER TEMMUZDA BAŞLIYOR

Gebze Belediyesi tarafından her sene Gebzeli çocuklar için hizmete giren Yaz Okulu’nda yeni dönem kayıtları başlıyor. 26 farklı branşta eğitim verecek olan Yaz Okulları için kayıtlar 1 Haziran Perşembe günü başlayacak. Çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirdiği ve her yıl yeni katılım rekorlarının kırıldığı Yaz Okulları için kayıtlar 1-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz Spor okulunda eğitimlere 4 Temmuz’da başlanacak.



26 FARKLI BARNŞTA EĞİTİM

Her yıl binlerce Gebzeli çocuğun eğitim aldığı ücretsiz Yaz Okulları bu yıl yeni branşlarla Gebzeli çocuklara eğitim verecek. Yaz Okullarında Gebzeli çocuklar bu yıl; futbol-satranç-badminton-voleybol-basketbol-futsal-masatenisi-resim-animasyon-jimnastik-ingilizce-yüzme-karate-taekwondo--jimnastik-zumba anne çocuk-güreş-okçuluk-e.atletizm-bisiklet-bocce-binicilik-drama-ebru-gitar-keman-bağlama-resim branşlarında eğitim görecek.



KAYIT YERLERİ VE KOŞULLARI