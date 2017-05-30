Yaz Okulunda kayıtlar başlıyor

Gebze Belediyesi tarafından her sene Gebzeli çocuklar için hizmete giren Yaz Okulu’nda yeni dönem kayıtları başlıyor. 26 farklı branşta eğitim verecek olan Yaz Okulları için kayıtlar 1 Haziran Perşembe günü başlayacak. Çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirdiği ve her yıl yeni katılım rekorlarının kırıldığı Yaz Okulları için kayıtlar 1-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz Spor okulunda eğitimlere 4 Temmuz’da başlanacak.
26 FARKLI BARNŞTA EĞİTİM
Her yıl binlerce Gebzeli çocuğun eğitim aldığı ücretsiz Yaz Okulları bu yıl yeni branşlarla Gebzeli çocuklara eğitim verecek. Yaz Okullarında Gebzeli çocuklar bu yıl; futbol-satranç-badminton-voleybol-basketbol-futsal-masatenisi-resim-animasyon-jimnastik-ingilizce-yüzme-karate-taekwondo--jimnastik-zumba anne çocuk-güreş-okçuluk-e.atletizm-bisiklet-bocce-binicilik-drama-ebru-gitar-keman-bağlama-resim branşlarında eğitim görecek.
KAYIT YERLERİ VE KOŞULLARI
Yaz Okullarına kayıt yaptırmak isteyenler için birçok noktada kayıt yeri oluşturuldu. Farklı branşlar için farklı kayıt yerlerinin oluşturulduğu Yaz Okulu için Gebzeliler Gebze Kapalı Spor Salonunda oluşturulacak olan kayıt masasından tüm branşlarda kayıtlarını yaptırabilecek. Bunun yanı sıra futbol barsı için halı sahalar ve Metin Oktay Stadı; İngilizce, Satranç, Jimnastik, Bağlama, Drama, Resim, Gitar, Zumba Anne Çocuk branşları için İstasyon Bilim Sanat Merkezi; Basketbol, Voleybol, İngilizce, Satranç, Drama, Ebru, Gitar, Keman, Bağlama, Resim barışları için Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi; Resim Animasyon Jimnastik, İngilizce branşları için Güzel Gelecek Akademisi; Voleybol, Badminton, Satranç branşları için Gençlik Merkezi; Voleybol Basketbol branşları için Mustafa Üstündağ O.O Spor Salonu; Voleybol, Basketbol, Futsal branşları için Emlak Konutları O.O Spor Salonu; yüzme için Gebze Olimpik Yüzme Havuzu; Binicilik ve Bocce branşları için Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezinde kayıt yerleri oluşturulacak. Kayıtlar 1-22 Haziran tarihleri arasında saat 16:00 ile 18:00 arasında alınacak. 2003 ile 2012 arası doğumluların kayıtlarının alınacağı Yaz spor Okulları için kimlik fotokopisi yeterli olacak.