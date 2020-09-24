‘’Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinde yer alan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ ve Başkan Vekili Fehmi Yıldız’ın yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden OSB hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, daha sonra Uzer Makine ve Kalıp ile Kolsan Lastik Sanayi fabrikalarında inceleme gerçekleştirdi. Çalışanlarla sohbet eden ve üretim hakkında fabrika yetkililerinden detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, “Mesleki eğitim ve altyapı yatırımları gibi alanlarda attığımız adımlarla işgücünün ve sanayinin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Devletimizin sağladığı destekler ve özel sektör yatırımları ile imalat sanayi için cazibe merkezi olan Kocaeli’mizde üretim yapan işletmelerimizin yenilikçi tüm projelerini destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

“YÜZ YİRMİ BİN KİŞİYE YAKLAŞAN İSTİHDAM VAR”

Ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payının yüzde elli bir seviyelerinde olduğunu, Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 79’unun da Kocaeli’nde olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim alanlarının ağaç ürünleri değerlendirme, lastik, kalıp, su yalıtım membranı, metal, otomotiv yedek parça, galvaniz ve boyalı saç, döküm pipet ve alüminyum döküm olduğunun bilgisini aldı. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 18,5’nin Kocaeli’den gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bunun gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. İşçisinden mühendisine, yatırımcısından tasarımcısına kadar insanımızın büyük bir emeği ve gayreti var. İlimizde on dört Organize Sanayi Bölgesi var. Doluluk oranı yüzde seksen seviyelerinde. İnanıyorum ki yeni yatırımlarla hem istihdam hem de üretim kapasitemiz artacaktır. Bugün OSB’lerde yüz yirmi bin kişiye yaklaşan bir istihdam var” ifadelerini sarf etti.

“126 ADET AR-GE MERKEZİMİZ HARIL HARIL ÇALIŞMAKTA”

“OSB’lerin imalat sanayine sağladığı katkı şu an itibariyle yüzde on üçleri geçti “açıklamasını da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İlimizde beş adet Teknopark bulunmakta. Bu çok önemli bir güçtür. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yeni gelişmeleri ülkemiz için ortaya çıkaran 126 adet AR-GE merkezimiz harıl harıl çalışmakta. Bununla birlikte 18 adet tasarım merkezimizle de yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir” diye konuştu.

“SÖZ SAHİBİ OLMAKTAN BÜYÜK BİR GURUR DUYUYOR”

Uzer Makine ve Kalıp ile Kolsan Lastik Sanayi fabrikalarındaki üretim heyecanına ortak olan, ortaya çıkan her ürünün dünyanın dört bir tarafa ulaşmasından dolayı mutluluğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Gezdiğimiz her fabrikada şuna şahit oluyoruz ki insanımız üretmekten ve kendi alanında söz sahibi olmaktan büyük bir gurur duyuyor. Makine başındaki işçi kardeşimizi, yeni ürünler tasarlayan tasarımcımızı, ürünün sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayan kardeşlerimizi ve bu alandaki tüm emekçilerimizi bütün kalbimle kutluyorum. Türkiye ve Kocaeli üretmeye, büyümeye, gelişmeye devam edecektir.” diyerek açıklamalarını tamamladı.