YENİDEN REFAH KOCAELİ’DE BAYRAMLAŞDI

Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma töreninde maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği de gözlerden kaçmadı.

Kocaeli’ de en çok üye yapan Dilovası ilçe başkanı Ercan Oğuz’un konuşmasıyla başlayan toplantıda ilçe başkanlarının raporları yazılı olarak alındı. Hanım kolları koordinatörü ve il gençlik kolları başkanının da konuşmasının ardından partililere hitap etmek üzere kürsüye il başkanı Mehmet Aras davet edildi.

KOCAELİ’ DEKİ TEK PARTİYİZ

Konuşmasına milli görüşün 99. bayramlaşma törenine hoşgeldiniz diyerek başlayan Aras, Kocaeli de bu bayramda yüz yüze bayramlaşma töreni gerçekleştiren tek parti olduklarını söyledi. Aras, diğer partilerin salgın dolayısıyla değil, milletin gözüne bakacak yüzleri kalmadığı için biraraya gelemediklerini belirtti.

ÇARE MİLLİ GÖRÜŞ

Sadece Türkiye’nin değil tüm insanlığın huzursuz ve mutsuz olduğunu dile getiren Aras, bu huzursuzluğun da mutsuzluğun da çaresi milli görüştür, yeniden refah partisidir dedi.

Partisinin hazırlamış olduğu milli kaynak paketini havaya kaldırarak partililere gösteren Aras, tüm insanlığın reçetesi bunun için de mevcuttur, 14 madde de 120 milyar dolarlık hizmeti milletimize nasıl sunacağımız işte buradadır dedi. Bayramlaşma törenine katılan basın mensuplarına milli kaynak paketini hediyen Aras, kendi elleriyle partililere lokum ikramında bulunarak bayramlaşma törenine katılan herkese teşekkür etti.