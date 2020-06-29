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Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor

Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor

Yenimahalle Taksi Durağı yenileniyor

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:14

Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Taksi Durağını yeniliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yenilikler yapmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veren Başkan Çiftçi, taksici esnafının,  durağın yenilenmesini talep etmesi üzerine harekete geçti. Projesi çizilen ve inşaat çalışması başlayan taksi durağının yeni yeri 25 metrekare olacak.15 gün içinde bitmesi planlanan taksi durağında yapılacak çevre düzenlemesi ile yeşil alanda bulunacak. Taksi durağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha modern bir görünüm kazanacak.

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