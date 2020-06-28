YKS için engellilere özel ulaşım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kocaeli Taksi, YKS sınavında engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Engelli öğrenciler bu örnek hizmet ile zahmetsizce sınava gireceği okula bırakılıp tekrar evine götürülüyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren engelli vatandaşlara “Engelsiz Kocaeli Taksi” ile hizmet veriyor. Randevu ile çalışan ve sınav öncesi evinden alınan engelli vatandaşların sınava gireceği okullara ulaşımı sağlandı.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK HİZMET”

“Engelsiz Kocaeli Taksi” hizmetinden yararlanan 18 yaşındaki Kas Hastası Yusuf Güneri, evinden alınarak yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği okula götürüldü. Sınav öncesi iyi bir üniversite için çalıştığını ifade eden Güneri; “Üniversite sınavı için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdim. İyi bir üniversite kazanabilmek için gayret ediyorum. Sınav günü stresi olsa da ulaşımı düşünmüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sunduğu Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden çok memnunum. Hem ücretsiz hem de zahmetsiz olarak sunulan bir hizmet. Bizi evimizden alıp sınav olacak okula götürdüler, sınavın ardından tekrar evimize götürdüler” dedi.

RANDEVU ALINIYOR

Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden faydalanmak için 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alındıktan sonra gerekli işlemler yaptırılıyor. Evrak ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, alınacak taksi hizmeti için önceden randevu alınması gerekiyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin uygunluk durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor.









AA