Yolda Kalan Vatandaşa Büyükşehir Zabıtası El Uzattı

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir içerisinde zor durumda kalan vatandaşlara da yardım elini uzatıyor. Zabıta ekiplerinin rutin devriyesi sırasında D-100 Karayolu İzmit Halkevi otobüs durağında otobüsü kaçırdığı tespit edilen Mesut Akay isimli vatandaş, Zabıta ekip aracı ile Kartepe Eşme’deki evine bırakıldı.

DURAKTA GÖRÜLDÜ, HERHANGİ BİR İHTİYACI VAR MI DİYE SORULDU

Sokağa çıkma yasağının başladığı 21.00 sularında İzmit Halkevi otobüs durakları civarında devriye görevini icra eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, bir vatandaşın tek başına durakta beklediğini gördü. Herhangi bir ihtiyacı olup olmadığı sorulan vatandaşın, Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi’ne giden otobüsü kaçırdığı ve çaresizce durakta beklediği anlaşıldı.

VATANDAŞ MAĞDUR OLMADI, EKİP ARACI İLE EVİNE BIRAKILDI

Saat 21’den sonra başlayan sokağa çıkma yasağı nedeni ile otobüs seferlerinin yapılmayacağını vatandaşa bildiren Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşa kendisini ekip aracı ile evine bırakabileceği ifade edildi. Gösterilen yardım severlikten dolayı çok memnun olan ve ekibe teşekkür eden Mesut Akay isimli vatandaş, Eşme Mahallesi’nde evine götürüldü. Ekiplerin dikkati ve nazik hareketi ile vatandaşın mağduriyeti giderilmiş oldu.















