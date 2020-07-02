Anneler öğrenecek, çocuklar eğlenecek

ANNE VE ÇOCUKLAR BİRLİKTE ÖĞRENECEK

Göreve geldiği günden itibaren Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak projelere önem veren ve vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdiği bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bilgi evlerinde oluşturulan Çocuk Kulüpleri önemli bir ihtiyaca cevap verecek. İlk etapta Osmangazi Bilgi Evi, Nenehatun Bilgi Evi, Sırasöğütler Bilgi Evi ve Sırasöğütler Bilgi Evi’nde oluşturulan Çocuk Kulüpleri, diğer mahallelerde de hayata geçirilecek. Bilgi Evleri’nde eğitim gören kadın kursiyerlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edeceği Çocuk Kulüplerinde alanında uzman eğitmenler görev yapacak.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Okul öncesi çağındaki çocukların kayıt yaptırabileceği Çocuk Kulüpleri’nde çocuklara yönelik Matematik, zeka oyunları, resim, müzik gibi branşların yanı sıra sosyal aktivitelerin de yer alacağı bir eğitim verilecek. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken Çocuk Kulüpleri, modern fiziki mekanları, donanımlı sınıflarıyla ve alanında uzman eğitmenlerle Darıcalıların hizmetinde olacak. Kayıtların tamamen ücretsiz olacağı Çocuk Kulüpleri’nde çocuklar kendilerini en iyi şekilde geliştirme imkanına sahip olacak.

BIYIK: “SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ”

Darıcalılara verdiği sözü tutmak ve yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bilgi Evleri’mizde eğitim gören kadınlardan gelen talebi yerine getirmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerini daha iyi geliştirmelerine yardımcı olmak için Çocuk Kulüpleri’mizi hayata geçiriyoruz. Kadınlar başka odada kurs görürken çocukları da diğer odada eğitim alacak. Böylece hem anneleri hem de çocukları aynı anda eğitim alma imkanına kavuşacak. Vatandaşlarımızın bizden bu yönde bir talebi vardı. Bizim de seçim meydanlarında verdiğimiz bu sözü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete başlayacak olan Çocuk Kulüplerimiz ilçemize hayırlı olsun. Bütün mahallelerde Çocuk Kulüpleri oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.