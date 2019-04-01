Başiskele'de, Ak Parti adayı Mehmet Yasin Özlü oyların %52,52 alarak belediye başkanı seçildi.



Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu %35,87 oranın oy alırken, İyi Parti adayı Rıza Güven Usta %7,88, diğer adaylar toplamda %3,73 oranında oy aldı.

Özlü, yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Başiskele'de başkan seçildiğini açıkladı.

Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Özlü, güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.

Özlü, Başiskelelilerin evladına sahip çıktığını, açık ara farkla seçimleri kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra Başiskele için çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yıldırım, " Biz tabii bu saatten sonra geçmişte olduğu gibi bütün Karamürsel'in belediye başkanı olarak, tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey Karamürsel için." ifadesini kullandı.

Bu arada Vapur İskelesi önünde toplanan partililer kutlama yaptı.