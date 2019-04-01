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Başiskele "Özlü" Dedi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı

Başiskele

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:30

Başiskele'de, Ak Parti adayı Mehmet Yasin Özlü oyların %52,52 alarak belediye başkanı seçildi.

Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu %35,87 oranın oy alırken, İyi Parti adayı Rıza Güven Usta %7,88, diğer adaylar toplamda %3,73 oranında oy aldı.

Özlü,  yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Başiskele'de başkan seçildiğini açıkladı. 

Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Özlü, güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.

Özlü, Başiskelelilerin evladına sahip çıktığını, açık ara farkla seçimleri kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra Başiskele için çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yıldırım, " Biz tabii bu saatten sonra geçmişte olduğu gibi bütün Karamürsel'in belediye başkanı olarak, tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey Karamürsel için." ifadesini kullandı. 

Bu arada Vapur İskelesi önünde toplanan partililer kutlama yaptı.

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