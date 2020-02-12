Başkan Çiftçi ’den dernek ziyareti

Dernek Başkanı Muammer Aydın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Çiftçi, Sinoplularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladığı konuşmasında sıcak, samimi ve içten karşılama ve misafirperverlikleri için Dernek Başkanı Muammer Aydın ve yönetimine teşekkür etti. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çiftçi, Çayırova’yı daha ileriye noktaya taşımak, gelecekte daha mutlu ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. İstişareye önem verdiklerini, vatandaşların görüşlerinin önemli ve değerli olduğunu ifade eden Çiftçi,” Çayırova’yı ilçe halkımızla, derneklerimizle birlikte yönetiyoruz. Görüş, öneri, fikir ve projelere açığız. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile hizmet ediyoruz.” diye konuştu.