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Başkan Şayir’den itfaiye personeline ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İtfaiye Haftası münasebetiyle Dilovası İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek çalışanların İtfaiye Haftası’nı kutladı.

Başkan Şayir'den itfaiye personeline ziyaret

27 Eylül 2020 Pazar 13:30

Başkan Şayir ziyarette yaptığı açıklamada; Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 306. Kuruluş Yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Amirliğimizde değerli arkadaşlarımızla ile bir araya geldik. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. İtfaiyecilerimiz; sadece yangınlarda değil, kazalarda, arama kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumlarda canlarını ortaya koyarak fedakârlıklar yapıyorlar. Yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz demeden, canla-başla fedakâr bir şekilde görev yapan itfaiye teşkilatımıza; göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim.

Bu vesileyle görev başında şehit olan İtfaiyecilerimize Allah'tan Rahmet diliyor, gazi olan İtfaiyeci Erlerimize de şifa ve sağlık diliyorum‘’ ifadelerini kullandı.

İtfaiye personeli de Başkan Şayir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettile


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