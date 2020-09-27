Başkan Şayir’den itfaiye personeline ziyaret

Bu vesileyle görev başında şehit olan İtfaiyecilerimize Allah'tan Rahmet diliyor, gazi olan İtfaiyeci Erlerimize de şifa ve sağlık diliyorum‘’ ifadelerini kullandı.
İtfaiye personeli de Başkan Şayir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettile
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İtfaiye Haftası münasebetiyle Dilovası İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek çalışanların İtfaiye Haftası’nı kutladı.
Bu vesileyle görev başında şehit olan İtfaiyecilerimize Allah'tan Rahmet diliyor, gazi olan İtfaiyeci Erlerimize de şifa ve sağlık diliyorum‘’ ifadelerini kullandı.
İtfaiye personeli de Başkan Şayir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettile