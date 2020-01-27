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‘Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracağız’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği Gönül Buluşması programına devam ediyor. Bayramoğlu Mahallesi’nde vatandaşları dinleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, “Bayramoğlu, bizim için çok önemli, gözbebeğimiz. Bayramoğlu’na hak ettiği yatırımları yapacağız” dedi.

‘Bayramoğlu'nun marka değerini arttıracağız'

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:20

Mahallelerde gerçekleşen Gönül Buluşmalarının yedincisi Bayramoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Yunus Emre İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

BAYRAMOĞLU’NUN DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ

Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracak çalışmaları hayata geçireceklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bayramoğlu’nda Balyanoz koyunda çalışmalarımız devam ediyor. Balyanoz Kafe, vatandaşlarımızdan ve özellikle gençlerimizden büyük ilgi gördü. Balyanoz Koyu’nda ikinci etap çalışmasını da yapacağız. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Balyanoz Koyu daha da cazibe merkezi haline gelecek. Tuzla-Bayramoğlu bağlantısı için de çalışmalarımız sürüyor. Beyannamemizde söz verdiğimiz Aqua Park için de planlamamız devam ediyor. Hayata geçireceğimiz çalışmalarla Bayramoğlu’nun marka değerini daha da arttıracağız” dedi.

MAHALLELİLERİN SORULARINI YANITLADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmaları anlattıktan sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tek tek söz alan vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirirken Başkan Muzaffer Bıyık da bütün sorunları tek tek dinleyerek notlar aldı. Başkan Bıyık, “Sizlerin gündemi bizim gündemimiz olacak. Gönül Buluşmaları ile mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarınızı birinci ağızdan dinliyoruz. Bu toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek.” diye konuştu. Mahalle sakinleri de kendilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

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DaricaBayramoğluHalk Buluşması
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