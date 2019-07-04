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Bıyık: ‘Bizim yerimiz sokakta vatandaşın yanı olacak’

AK Parti Nenehatun ve Osmangazi Mahalle teşkilatlarını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizim yerimiz sokakta vatandaşın yanı olacak. Vatandaşın içinde sahada olacağız. Seçim beyannamemizdeki projeleri yapmak için çalışacağız” dedi.

Bıyık: ‘Bizim yerimiz sokakta vatandaşın yanı olacak'

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:57

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Nenehatun ve Osmangazi Mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mahalle teşkilatlarına teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizler sizlerin çalışmaları sayesinde belediye başkanı seçildik. Emeklerinizi unutmayacağız. Bizler bu ailenin bir ferdiyiz. Her zaman bir araya geleceğiz. Yıllarca ilçe başkanlığı yaptım ve hep iç içe olduk. Düğüne gider gibi erkenden yola çıkıp sandığa gittik. Beraber dokuz seçim geçirdik. Bunlar unutulacak şeyler değil. Geldiğimiz yeri unutacaksak bu iş bize nasip olmasın diye hep dua ettik. Bize inanan güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

SOKAKTA VATANDAŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ

Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizim yerimiz sokakta vatandaşın yanı olacak. Vatandaşın içinde sahada olacağız. Seçim beyannamemizdeki projeleri yapmak için çalışacağız. Kılı kırk yarıyoruz. Planlamamızı yaptık. Halkımıza söz verdiğimiz sözleri unutmadan yerine getireceğiz. Seçim beyannamemizi çerçeve yapıp odama astırdım. Her gün görüyorum. Projeleri yerine getirmek için hep birlikte gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

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