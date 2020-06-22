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Bıyık: “Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu yoğun bir mesai geçirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Parklarda oynayan çocuklarla buluşup sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sizlere daha güzel bir Darıca bırakmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Bıyık: 'Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:37

 Darıca’da toplumun her kesimiyle sıcak ve samimi diyaloglar kuran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu oldukça yoğun bir mesai geçirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Darıcalıları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Başkan Muzaffer Bıyık’a ziyaretlerde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.

ÇOCUKLAR ANLATTI BAŞKAN DİNLEDİ

Mahalle aralarında ve parklarda oynayan çocukları da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuklarla sohbet edip taleplerini dinledi. Darıcalı miniklerin isteklerini dinleyen ve taleplerini tek tek not alan Başkan Muzaffer Bıyık, çocukların sorduğu soruları da tek tek yanıtladı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımızın yanımıza gelip istek ve taleplerini iletmeleri beni çok mutlu etti. Darıca Belediyesi olarak faaliyetlerimizde çocuklarımıza yönelik olanlar her zaman önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.

HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN

Yarınları emanet edeceğimiz çocukları ve gençleri önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, ülkemizin gelecekteki umududur. Onların en iyi şekilde yetişmeleri ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımaları için çalışıyoruz. Kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine olanak sağlayacak alanlar oluşturmak ve bu doğrultuda projeler geliştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir Darıca bırakmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için projeler üretiyoruz” diye konuştu.

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