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Bıyık: ‘Darıca’yı ortak akılla yöneteceğiz’

DARICA ESNAFINI ZİYARET EDEN BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SORUNLARI YERİNDE DİNLİYOR

Bıyık: ‘Darıca'yı ortak akılla yöneteceğiz'

23 Haziran 2020 Salı 11:55

 Toplumun bütün kesimleriyle sürekli diyalog halinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip taleplerini not alıyor. Esnafı önemsediğini ifade eden Başkan Bıyık, Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin farklı noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafın sorunlarını dinliyor. Her hafta farklı bir mahallede esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın taleplerini de tek tek not alıyor. Nenehatun Mahallesi’nde esnafı dolaşan Başkan Muzaffer Bıyık, ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinleyerek görüş ve önerilerini not aldı.

HER DÜŞÜNCEYİ ÖNEMSİYORUZ

Kendisinin de esnaf olduğunu belirten ve esnafı önemsediğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yaptığımız bu ziyaretler bizim için çok önemli. Halkımız bize hizmet yapmamız için oy verdi. Ama sadece benim hizmet etmem yetmez. İlçede yaşayan herkes bu ilçeye hizmet edecek. İlçemizin kalkınması için el birliği ile çalışacağız.  Biz Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz. Herkesin görüş ve önerilerini dinliyor not alıyoruz. Projelerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Esnafımızı da önemsiyoruz. Esnaflarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz” diye konuştu.

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