Büyükakın, ilçe kongrelerine katıldı

Günün ilk kongresi olan Çayırova’da 2004-2019 yılları arasında 161 Proje ile 279 Milyon TL yatırım yapıldığı dile getiren Başkan Büyükakın, 2019-2020 yılları arasında ise 19 proje ile 97 Milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti. Darıca İlçe Kongresinde de 2004-2019 yatırım tutarının 133 Proje 254 Milyon TL olduğunu belirten Başkan Büyükakın, 2019-2020 döneminde ki yatırım tutarının ise 23 proje 154 Milyon TL olduğunu dile getirdi. Kongrelerde yapımı tamamlanan büyük projeler başta olmak üzere yapımı gerçekleştirilen tüm hizmetler hakkında AK Parti teşkilatlarına bilgi veren Başkan Büyükakın, “Bu hizmetler ancak güçlü bir belediyenin güçlü bir hükümetin olmasıyla birlikte kaynakların doğru kullanılmasıyla mümkündür” dedi.

“OKÇULAR TEPESİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEYECEĞİZ”

“Bunu hizmetleri yapma bize yapma imkânı veren, İl sınırında Büyükşehir Belediye modelini İstanbul’da ve Kocaeli’de pilot olarak uygulamaya başlamasıdır” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Bu vizyonu sağlayan, Belediyecilikte Türkiye’ye bir çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Büyükşehir Belediyesi olduktan ve il sınırında hizmet etmeye başladıktan sonra bu modelin etkilerini Kocaeli’nin her karışında görüyoruz” şeklinde konuştu. Çayırova’nın kent merkezi ve hastane konuları ile Darıca’da ki tüm projeler hakkında teşkilat üyelerine bilgi veren ve her hizmeti yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, ulusal ve uluslararası konularda da düşüncelerini dile getirdi. “Okçular tepesini hiçbir şekilde hiçbir zaman terk etmeyeceğiz” diyerek teşkilat üyelerine seslenen Başkan Büyükakın, “AK Parti, biz diyenlerin davaya inananların partisidir. İnandığımız yolda yürümeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Eskiden bir koşuyorsak şimdi üç koşacağız, hatta daha fazla koşacağız. Yedi gün 24 saat, gece gündüz demeden çalışacağız. Çünkü bu dava gerçekten kutlu bir davadır” dedi.

“BİZİM ÇOCUKLAR ÇUVALLADI DEDİLER”

“12 Eylül olduğunda 12 yaşındaydım, küçük bir çocuktum. O askerlerin gelip kapılardan insanları almasını hatırlıyorum” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Terör olaylarını da hatırlıyorum. Türkiye on yılda bir ayar veren yabancıları, ayar verdikten sonra “Bizim çocuklar başardı” mesajlarını göndermelerini de hatırlıyorum. Daha sonra bir akademisyen olarak incelediğimde, “Bizim çocuklar başardı” demeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra durdu. 15 Temmuz’da, yine “Bizim Çocuklar Başardı” diyeceklerdi ama bu sefer, “Bizim Çocuklar Çuvalladı’ dediler. Çünkü inanmış cesur bir lider, arkasında duran bir millet vardı. O millet tanklara ve helikopterlere karşı durdu. Bizim yiğit milletimiz, uçaklar uçamasın diye tarlasını yaktı” ifadelerini sarf etti.

“BİRDE ADINA BALANS DERLERDİ”

“Türkiye aslında bizim iktidarımızda ve tarih açısından da bakarsanız, bu milletin hizmetleri noktasında çok işler yapıldı” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları da kaydetti: “Emin olun hizmet ve proje anlamında bize zaten rakip yok. Onun tartışılabilir bir tarafı da yok. Ama en çok ve en önemli neyi başardık biliyor musunuz? Hani Cumhuriyet kurulurken söyleniyordu ya “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”, işte o sadece tabelalarda vardı. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değildi, asker ve sivil bürokrasinindi. Siz sandıktan oy alır gelirdiniz, hükümeti kurardınız, size derlerdi ki şunu yaparsın bunu yapamazsın. Burada otur, şimdi kalk, yok tekrar otur der dururlardı. Vesayet vardı. Adeta küçük bir çocuktunuz siz, şunu yaparsın, bunu yapamazsınız diye talimat verirlerdi. Birde adına balans, derlerdi. Neyi yapıp, neyi yapamayacağını, bu milletin sandığa attı hür iradesi belirlemezdi. Ama elhamdülillah artık bu milletin iradesinin arkasında duran, şapkasını alıp gitmeyen, bir Cumhurbaşkanımız var.”

“VESAYET ODAKLARININ AĞA BABALARINA MEYDAN OKUNUYOR”

“Sadece ülkemizde ki vesayet odaklarına mı meydan okunuyor” diyen Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Hayır, asıl o vesayet odaklarının ağa babalarına meydan okunuyor. Bir dakika deniliyor. Dünya beşten büyüktür deniliyor. Ne diyor Macron, “Bizim Türk milleti ile sorunumuz yoktur” diyor. Aslında biz biliyoruz ki sizin sorununuz Türk milletiyle. Türk milletinin size yaptırtmadıklarıyla. Balkanlar’da, Orta Doğu’da, yakın coğrafyada, gönül coğrafyamızda size müsaade etmediklerimizden dolayı siz bize düşmansınız. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz insanların kanını gözyaşını akıtmayın diye sizlere karşı durduğunuz için, ceddimiz size karşı durduğu için siz bunlara düşmansınız. Biz size kan ve gözyaşı döktürmüyoruz diye siz bize hep bunu yapmaya çalıştınız. Her seferinde dışarıdan yaptığınız oyunlarla bu milleti bölmeye, birbirine düşürmeye, parçalamaya çalıştınız. Biz unutmayız, unutmayacağız da çocuklarımıza da unutturmayacağız.”

“HİLALİMİZE VE YILDIZIMIZA DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYORLAR”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yaptığı sırada Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer sunum için ekranlara yansıtılan iç içe geçmiş Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının kaldırılmasını istemesine de değinen Başkan Büyükakın, “Bayrağımıza, hilalimize ve yıldızımıza dahi tahammül edemiyorlar” vurgusu yaparak konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerle ilgili bir birimi var, orada Türkiye’nin heyet başkanıyım. Orada bu kapatılan belediyeler ile ilgili bir oturum yapıldı. Aslında oturumun genel sebebi, Türkiye’de yapılan yerel yönetim seçimlerinin izlenmesiyle ilgili rapordu. O rapor tartışılırken çok enteresan şeyler oldu. Oradan bir Alman kalktı, yerel yönetim seçimleriyle ilgili mevzu tartışılırken sizin Irak’ta ne işiniz var, Suriye’de ne işiniz var? diye sordu. Bunu kınadıklarını, Türkiye’nin kınanması gerektiğini söyledi. Oysa tartışma gündemi bu değildi. Sonra bir Fransız kalktı oda aynı şeyleri söyledi. Asıl acı olan neydi biliyor musunuz? Türkiye adına o gün oraya gelen Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasıydı. Onlar gibi konuştu, raporda şu şu şu maddeleri yer verildi. Biz o maddelerdeki değerlendirmeyi doğru buluyoruz, katılıyoruz, dedi. Özellikle ne olduğunu söylemedi. O maddelerde kayyum belediyeleri vardı. Kayyum belediyelerin olduğunu gizli ortakları biliyor. Gizli ortaklarına diyor ki, biz sizinle beraberiz. Ama bu tarafta da millete onu söyleyemiyorlar, beraber olduklarını, millete de güya onu söylememiş oluyorlar. Orada diyorlar ki biz sizinle beraberiz, burada diyorlar biz sizinle beraberiz. Ama biz ve tarih şahit ki, bu milletin tarihi şahit ki Türkiye’nin ne zaman milli bir meselesi olsa orada bu milli meselelerle ilgili çıkarlarımızı onların ağızlarından savunuyorlar. Doğu Akdeniz’de ne işiniz var demeye başladı bazı şaşkınlar. Şimdi bende diyorum ki Trablusgarp Savaşı’nda ne işimiz varsa şimdi de o işimiz var diyorum.”



