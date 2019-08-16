Büyükakın'dan Dilovası ve Çayırova ziyareti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası ve Çayırova Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. 31 Mart seçimleri dolayısıyla ortaya koydukları emekler için MHP teşkilatlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın’a ilçe belediye başkanları Hamza Şayir ve Bünyamin Çiftçi de eşlik etti. Dilovası MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve Çayırova MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban ile çok sayıda teşkilat üyesinin hazır bulunduğu ziyaretlerde yerel ve genel konular üzerinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, “Bizler bu topraklarda kadim varlığımızı devam ettirebilmek için her daim bir, iri ve diri olmamız gerekmektedir. Bu topraklarda yani Anadolu coğrafyasında ayakta kalmak kolay değildir. Her türlü ayak oyunlarına rağmen ayaktayız ve ayakta kalacağız” dedi.

“KÜÇÜK VE ŞAHSİ MESELELERLE ASLA İŞİMİZ YOKTUR”

“AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte bekanın ittifakını yapmaktadırlar” ifadelerini kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Bu birliktelik bin yıllık bir ittifaktır. Tarih boyunca her daim mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize ve gönül coğrafyamıza sahip çıkacağız. Diğerleri petrol için, çıkarları için ve tüm yer altı kaynakları için seslerini yükseltirler. Bu millet ise İslam’ın, barışın, kardeşliğin ve huzurun bayraktarlığını yapmış nezih bir millettir” şeklinde konuştu. “Kent yönetiminde birlikte hareket edeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Bu birliktelik diğer coğrafyalara da huzur getirecektir. Küçük ve şahsi meselelerle asla işimiz yoktur. Bir dakikayı dahi boşa geçirmeyeceğiz. Ülkemiz ve kentimiz için çok çalışacağız. Yorulmadan çalışacağız. Yapacağımız çok iş, gideceğimiz çok yol var” ifadelerini sarf etti.





“HER GÜN YALAN ÜZERİNE YALAN SÖYLEYECEKLER”

Dilovası ve Çayırova MHP ilçe teşkilatlarına konukseverlikleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, Türkiye’nin son yıllarda kat ettiği gelişmelerle birlikte savunma sanayisinde attığı adımların çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, “Ülkemiz üzerine kurdukları planlar kurdukları tezgâhlar artık işe yaramıyor. İnşallah gelecekte de yaramayacaktır. Her gün yalan üzerine yalan söyleyecekler ve birliğimizi bozmaya çalışacaklar. Ancak başarılı olamayacaklar. Bizler kardeşiz ve birbirimize yardımcı olacağız” şeklinde konuştu. MHP ilçe teşkilatları tarafından kendilerine verilen destek için çok teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Unutmayalım ki biz güçlendikçe mazlumların acısı da azalacaktır. Eğer Anadolu düşerse dünya da düşecektir. Bu davaya gönül vermiş insanlarımızın küskün olması veya bu davadan uzaklaşmasını kabul edemeyiz. Bu gibi durumlar içinde kaybedecek zamanımız yoktur. Tüm teşkilatlarımızla mahalle mahalle 2023 seçimlerine güçlü bir şekilde girmek için çok çalışmamız gerekmektedir” diyerek sözlerini tamamladı. MHP Çayırova ilçe teşkilatı ziyaretinde AK Parti ilçe başkanı Ekrem Karahan ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan da hazır bulunurken, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, Başkan Büyükakın’a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.





