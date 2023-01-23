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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 86-75 mağlup etti

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Yalova Acarspor'la çıktığı karşılaşmada 86-75’lik skorla galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 86-75 mağlup etti

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:16

  Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 10. haftada Yalova Acarspor'la sahada karşı karşıya geldi. Taraftarın ilgi gösterdiği mücadeleyi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan da tribününden takip etti. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyotta 22 sayı kaydederken, potasında 11 sayı gördü. İkinci periyotta deplasman ekibi skoru 43-36’ya getirerek farkı 7’e indirdi. Maçın üçüncü periyotu kıran kırana geçti. Final periyoduna 63-57 skorla 6 sayı avantajla önde giren Çayırova, avantajını korudu. Maçın son bölümüne ağırlığını koyan Çayırova temsilcisi farkı çift hanelere yükselterek maçı 86-75 kazandı.  
 Çayırova Belediyesi 27 Ocak Cuma günü TBL2 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Teşvikiye Spor Kulübü ile karşılaşacak. 
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