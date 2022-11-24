ÇAYIROVA YAVUZ SELİM CADDESİNDE İÇMESUYU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR





2021-2022 yılları yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde yatırımlar gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesinde de çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yıl içerisinde birçok çalışmayı tamamlayan İSU, ilçeye bağlı Yavuz Selim Caddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve artan yerleşim alanı ve nüfus ile birlikte yetersiz kalan içme suyu hattını yenileme çalışmalarına bir süre önce başladı.





Çalışmalar kapsamında cadde üzerinde 300 mm çapında uzun ömürlü düktil font boru kullanılarak 300 metre, 200 mm çapında düktil font boru kullanılarak 20 metre ve 110 mm çapında son teknolojik ürünü 0-Pvc boru kullanılarak da 1030 metre içme suyu hattı yenilenecek. Toplam 1350 metre yeni hattın yenileneceği çalışmalar program çerçevesinde devam ediyor. Çalışmalar sırasında gerekli güvenlik ve trafik önlemleri alındı.





Yavuz Selim Caddesindeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını kısa bir süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Altyapı yenileme çalışmaların ardından kazı alanlarının çökme sürecinden sonra üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Böylelikle caddenin altyapı ve üstyapı problemleri giderilecektir.



