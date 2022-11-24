banner856
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇAYIROVA YAVUZ SELİM CADDESİNDE İÇMESUYU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesine bağlı Yavuz Selim Caddesinde içme suyu altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Devam eden çalışmalar kapsamında toplam 1350 metre uzunluğunda çeşitli çaplarda içme suyu hattı yenilenecek.

ÇAYIROVA YAVUZ SELİM CADDESİNDE İÇMESUYU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR

24 Kasım 2022 Perşembe 12:37


2021-2022 yılları yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde yatırımlar gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova ilçesinde de çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yıl içerisinde birçok çalışmayı tamamlayan İSU, ilçeye bağlı Yavuz Selim Caddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve artan yerleşim alanı ve nüfus ile birlikte yetersiz kalan içme suyu hattını yenileme çalışmalarına bir süre önce başladı.


Çalışmalar kapsamında cadde üzerinde 300 mm çapında uzun ömürlü düktil font boru kullanılarak 300 metre, 200 mm çapında düktil font boru kullanılarak 20 metre ve 110 mm çapında son teknolojik ürünü 0-Pvc boru kullanılarak da 1030 metre içme suyu hattı yenilenecek. Toplam 1350 metre yeni hattın yenileneceği çalışmalar program çerçevesinde devam ediyor. Çalışmalar sırasında gerekli güvenlik ve trafik önlemleri alındı. 


Yavuz Selim Caddesindeki içme suyu hattı yenileme çalışmalarını kısa bir süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Altyapı yenileme çalışmaların ardından kazı alanlarının çökme sürecinden sonra üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Böylelikle caddenin altyapı ve üstyapı problemleri giderilecektir. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ticari aracın çarptığı kadın yaralandı Ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Zabıtadan market denetimi Zabıtadan market denetimi
Başkan Büyükakın: Yaptığımız her yatırım Kocaeli’yi geleceğe taşıyor Başkan Büyükakın: Yaptığımız her yatırım...
Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Kocaeli’de dualarda buluştuk Kocaeli’de dualarda buluştuk
Darıca Millet Bahçesi 3. etap yoğun tempoda ilerliyor Darıca Millet Bahçesi 3. etap yoğun tempoda ilerliyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Gebze ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku