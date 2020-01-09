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Çayırova’da Ocak Meclisi Toplandı

Çayırova Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumla tamamlandı.

Çayırova'da Ocak Meclisi Toplandı

09 Ocak 2020 Perşembe 10:04

Meclis toplantı salonunda yoklama ve meclis üyelerine gündem dışı söz verilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çiftçi, Sarıkamış’ta düzenlen anma programına katıldığını, harekâtın 105. yılında Türkiye’nin dört bir tarafından vatandaşlarımızın şehitleri anmaya geldiğini söyledi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci ve ikinci maddeleri olan ilçe sınırlarında bulunan 1301 Ada, 5 ve 13 No’lu Parseller ile 2093 ada, 1 nolu parselde uygulama imar plan değişikliği, süre uzatımı ve bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi için oy birliği ile yeniden komisyona havale edildi.

Belediyede 2020 yılında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin aylık ücreti ve zabıta personelinin maktu mesai ücreti oy birliği karara bağlandı.

Mezar yeri tahsis işlemlerinde uygulanacak esasların belirlenmesi ve mezar yeri ücret tarifesinde revize yapılması ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde revize yapılması ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 2020 yılı ücret tarifelerinde revize yapılmasına oy birliği karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 4 Şubat Salı günü saat 15.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

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