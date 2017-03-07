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ÇAYIROVA'da TRAFİK KAZASI !

Çayırova'da ki kazada arabadan bakın neler çıktı.

ÇAYIROVA'da TRAFİK KAZASI !

07 Mart 2017 Salı 08:45

 Kazaya karışan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
- Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan iki otomobilden birinde uyuşturucu ile tabanca bulundu.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya karışan iki otomobilden birinde, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 LC 7941 ile 34 ZH 2886 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, iki sürücü ile araçlarda bulunan üç kişi yaralandı.

Olay yerine Kocaeli ve İstanbul'daki ilgili birimlere bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 5 kişi, sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobillerden birinde bulunan ve İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Melek Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobillerden birinde poşet içinde bir miktar uyuşturucu ile tabanca buldu.

Kazada yaralanan 4 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve otomobilde uyuşturucu ile tabanca bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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