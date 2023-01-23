Çayırova'ya 33 bin metrekarelik park

Çayırova'ya 33 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta son dokunuşlar yapılıyor. Parkta çocuk oyun, piknik ve spor alanları ile çok amaçlı spor sahası, yürüyüş yolu, meydan ve oturma mekanları yer alıyor.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nda son rötuşları yapıyor. 33 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen park, 7’den 70’e herkese hitap edecek. 33 bin metrekarelik park, yeşilliğiyle ön plana çıkacak. Parkın 22 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Proje sahasında hummalı çalışma yürüten ekipler, parkın ilerleme oranında yüzde 95 seviyesine ulaştı. Parkta son olarak kafeterya binası tamamlandı. Parkın birinci ve ikinci bölgesindeki çocuk oyun alanlarını tamamlayan ekipler, hobbit köyü evlerini de çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlayarak daha cazip hale getirdi.

Gençlerin talebi üzerine projeye sonradan eklenen futbol sahasının sentetik çimini sererek buradaki tüm imalatları yerine getiren ekipler, parkın giriş kapısı montajını da tamamladı.