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Çiftçi fabrika ziyaretlerine devam ediyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Çiftçi fabrika ziyaretlerine devam ediyor

24 Ekim 2019 Perşembe 11:45

İlçe sınırlarında bulunan fabrikalara tek tek giden ve  Çayırova’ya değer katacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Çiftçi, sanayicilerden bir istişare kurulu oluşturmayı ve Çayırova için iş ve güç birliği yapmak  istiyor.

Haftada en az iki fabrikayı ziyaret eden Başkan Çiftçi, Çayırova sınırları içinde bulunan Ülker’i ziyaret etti.

Fabrika Direktörü İsmail Özturan ve İK Müdürü İsmail Bulgan ile bir süre görüşen ve Çayırova için yapmak istediği proje ve hedeflerini anlatan Çiftçi, İlçe sınırlarında bulunan sanayicilerle Çayırova’ya değer katacak  çalışmalar yapmak için iş ve güç birliği yapmak istediğini söyledi. Fabrika ile ilgili yetkililerden bilgiler alan ve üretim tesislerini gezen Başkan Çiftçi, misafirperverliği için Fabrika Direktörü İsmail Özturan ve İK Müdürü İsmail Bulgan’a teşekkür etti.





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