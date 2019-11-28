Çiftçi, Vatandaşlarla Naim Süleymanoğlu filmini izledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 22 Kasım’da vizyona giren ve büyük beğeni toplayan dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcumuzun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla birlikte Gebze Center’de efsane sporcumuzun hayat hikâyesinin anlatıldığı filmi izleyen Başkan Çiftçi’ye başkan yardımcıları Salih Palaz ve Kenan Tuzcu ile Başkan Danışmanı Ömer Dede eşlik etti.

Türk spor tarihinde cok önemli bir yeri olan Naim Süleymanoğlu filmini çok başarılı bulduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, milli haltercimizin mücadelesi ve vatandaşlarımızın Bulgaristan’da yaşadığı olayları da anlatan filmin mutlaka izlenmesi gerektiğini vurguladı.

FİLMİN KONUSU

Filim, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.