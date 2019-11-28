Çiftçi, Vatandaşlarla Naim Süleymanoğlu filmini izledi

Türk spor tarihinde cok önemli bir yeri olan Naim Süleymanoğlu filmini çok başarılı bulduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, milli haltercimizin mücadelesi ve vatandaşlarımızın Bulgaristan’da yaşadığı olayları da anlatan filmin mutlaka izlenmesi gerektiğini vurguladı.
FİLMİN KONUSU
Filim, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat veriyor.