Çınaraltı müjdesi

Darıca'daki Mahallelerde gerçekleşen Gönül Buluşmalarının sekizincisi Darıca merkezde gerçekleşti. Özdemir Düğün Salonu’nda gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, Yeni, Yalı, Cami ve Zincirlikuyu mahallelerinin muhtarları, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

DARICA MERKEZ VİTRİNİMİZ

Halk buluşmasında çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca merkezine yönelik de müjdeleri açıkladı. Darıca merkezinin şehrin vitrini olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi çöp kamyonlarını satın alarak çöp konusunu kendi bünyemizde çözdük. Bunu yaparak belediyemizi ciddi anlamda tasarruf ettirmiş olduk. Edilen bu tasarrufla kasada kalan parayı ne yapacağız? Yine sizin için kullanacağız. Başta merkez mahallelerimizde olmak üzere ana caddelerde çöp konteynırlarını yer altına alacağız. Modern kaldırımları ve ışıklandırmasıyla prestijli caddeler oluşturacağız” dedi.

KAPALI PAZAR YAZA HAZIR

Darıca’nın sahillerini tamamen millete açtıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Askeri alanla ilgili çeşitli dedikodular ortaya atılıyordu. Buradan bir kez daha söylüyorum. Sahillerimizi tamamen milletimize açıyoruz. Askeri alanda da aynı şekilde millet için projeler üretiliyor. Büyükşehir Belediyemiz orada ciddi bir çalışma yaptı ve Millet Bahçesi’ni hizmete açtık. Eskihisar bağlantısı bitiyor. Darıca merkezde inşaatı devam eden Kapalı Pazar konusunda da sona geldik. Mayıs gibi bitecek. Yaz aylarında merkezdeki kapalı pazarımız hizmete girmiş olacak. Kale Park’ın orada tuvalet sorununu çözdük. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda umumi tuvaleti ücretsiz olarak hizmete açacağız” diye konuştu.

ÇINARALTI’NA MODERN GÖRÜNÜM

Darıca tarihi Çınaraltı Meydanı ile ilgili de müjde veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Buradan Çınaraltı Meydanı ile ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Çınaraltı bizim için önemli ve değerli bir alan. Bizim tarihimizden de bir parça. Çınaraltı’nın mevcut halinin ilçemize yakışmadığını düşünüyorum. Çınaraltı için yeni bir proje hazırlıyoruz. Buradan esnafımıza da sesleniyorum. Orada eski anlayışla ticaret yapılmasından yana değiliz. Elbirliği ile güzel bir çalışma yapacağız. Darıca’ya yakışan şık ve modern bir mekan haline getireceğiz” dedi.

DARICA’NIN TARİHİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ

Darıca’nın daha yaşanabilir modern bir kent olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, bir yandan da Darıca’nın tarihini gün yüzüne çıkarmak istediklerini söyledi ve “Darıca’yı daha da güzelleştirmek için projeler hazırladık. Ama bunu yaparken bir yandan da Darıca’nın tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Kale Park’ın restore edilmesi için de çalışıyoruz. Tıpkı İskoliye Mektebi ve Tekel Binası gibi Kale Park’ın da restoresi için proje hazırlıyoruz. Darıca’da bulunan diğer tarihi binalar için de aynı şekilde çalışma planlıyoruz. Darıca’nın sosyal tesislerini de ilçemize yakışan modern tesisler haline getiriyoruz. Darıca, sahil kenti ama balık yiyecek yerimiz yok deniliyordu. Bunun için Teras Kafe’de çalışma yapıyoruz. Orayı güzel bir balık restoranı haline getiriyoruz. Çamlık Park’ın olduğu alanda da eğitim camiası ve öğretmenlerimizin talebi doğrultusunda öğretmenlerimizin güzel vakit geçirebileceği sosyal bir tesis haline getireceğiz. Bizden öğretmenevi talebi vardı onun için eğitim camiasının hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR SORDU BAŞKAN CEVAPLADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Tek tek bütün vatandaşları dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, şikayet ve talepleri dinleyerek notlar aldı. Mahalle sakinleri de halk buluşmasında kendilerini dinlediği için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.