Çocuklar üzerine bir çok kitap yazan Hatice Kübra Tongar, Çayırova Kitap Fuarında “ Çocuklarımızla itişmeyelim, iletişelim” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitap fuarına olan ilgiden oldukça memnun kalan Tongar’a Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek taktim etti. Kültür merkezi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye kadınlar büyük ilgi gösterdi. Annelerin çocuklarla nasıl iletişim kuracağını anlatan Tongar, 0-18 yaş arası çocukların sıklıkla kurduğu kriz cümlelerine doğru iletişim teknikleriyle çözüm önerileri sundu. İnsanların konuşa konuşa anlaşacağını ifade eden Tongar annelere şeslenerek ,”Çocuğumuzu dinleyelim, anlamaya gayret edelim, vakit ayıralım, hayatımıza dahil edelim, Çocuğumuzun bize verilmiş en güzel emanet, en tatlı nimet, en büyük şükür olduğunu unutmayalım” dedi.





















