Darıca Belediyesi mahallelerde EBA Destek noktaları oluşturdu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla uzaktan eğitime destek olmak ve öğrencilerin derslere sorunsuz bir şekilde erişebilmesi amacıyla 9 mahallede bulunan Bilgi Evleri’nde EBA Destek Noktası oluşturuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde de örnek bir çalışmayla EBA destek noktaları oluşturdu. Uzaktan eğitim gören öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için mahallelerde bulunan Bilgi Evleri’ndeki bilgisayar sınıfları EBA Destek Noktası’na dönüştürüldü. Mahallelerde yaşayan öğrencilerin okul ortamında ders görmelerine olanak sağlayan EBA Destek noktaları Osmangazi, Nenehatun, Kazım Karabekir, Bağlarbaşı, Emek, Piri Reis, Sırasöğütler ve Fevzi Çakmak Mahallesi Bilgi Evleri ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılarak EBA Destek Noktası haline getirildi.

BIYIK: “ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da EBA Destek noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ülke ve dünya koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Eğitim de bu zor süreçten en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Çocuklarımız uzaktan eğitim almak zorunda kaldı. Biz Darıca Belediyesi olarak uzaktan eğitime katkı vermek adına mahallelerimizde bulunan Bilgi Evlerimizi düzenleyerek öğrencilerimiz için EBA Destek noktasına dönüştürdük. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin okul ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri için bilgisayar sınıflarımızı uzaktan eğitim için uygun bir ortama getirdik. Buraya gelen yavrularımız güven içinde derslerini takip edebiliyor. Destek noktalarımızın öğrencilerimize katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu. Öğrenciler ve aileleri de uzaktan eğitime destek veren Darıca Belediye başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.









