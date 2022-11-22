Darıca Millet Bahçesi 3. etap yoğun tempoda ilerliyor

Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinde birisi olan Darıca Millet Bahçesi’nde, 3. etap çalışmaları otopark kazı ve yol yapım çalışmaları ile devam ediyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterip hoşça vakit geçirdiği Darıca Millet Bahçesi’nde çalışmalar 3. etapta devam ediyor. Çalışmalar dahilinde Büyükşehir ekipleri şu an otopark ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor.





OTOPARKLARIN HAFRİYAT KAZILARI YAPILIYOR

3. etap çalışmaları kapsamında sahada yoğun bir iş temposu ortaya koyan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuzey tarafında bulunan giriş kapısının devamındaki yolun solunda bulunacak 900 araçlık otopark için hafriyat kazısı ve dolgu işleri yapıyor. Mevcutta kullanılan büyük otoparkın kuzey doğusunda bulunacak 100 araçlık otoparkta hafriyat kazısı yapılırken yine bu kısımda 700 metrelik yolun yarısına bin 500 ton PMT ve 500 ton asfalt serimi yapıldı. Yine çalışmalar dahilinde 200 araçlık otoparkın hafriyat kazısı devam ediyor ve bu kısımda bulunan yolda yağmursuyu altyapı hattının yüzde 50’si tamamlandı. Bu kısımda otoparkın yağmursuyu altyapı hattı önümüzdeki günlerde yapılacak. 3. etap çalışmaları kapsamında toplamda bin 200 araçlık otopark ve 3 bin 500 metre yol inşa edilecek.





24.500 TON ASFALT, 31.500 TON PMT SERİLECEK

Tamamlandığında sosyal alanları ve otoparkı ile Darıca Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlara daha geniş imkânlar sunacak olan 3. etapta yüksek miktarda yol malzeme serimi yapılacak. Çalışmalar kapsamında yol ve otopark için 31 bin 500 ton PMT, 2 bin tonu bitümlü temel, 14 bin tonu binder ve 8 bin 500 tonu aşınma asfalt olan toplamda 24 bin 500 ton asfalt serilecek. İş kapsamında 10 bin metre bordür, 14 bin 500 metrekare kaldırım parke imalatı da yapılacak. Yürüyüş yollarının yanı sıra 3. etapta bisiklet yolları da vatandaşların hizmetine sunulacak.





3.230 M2’LİK MİLLET KIRAATHANESİ YAPILACAK

Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi kapsamında 180 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik alanda ise Millet Kıraathanesi ve meydanı inşa edilecek. Ayrıca bu alan içerisinde yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan ev oturma alanları olacak.

ÇOCUK VE YETİŞKİN KÜTÜPHANELERİ

Millet Kıraathanesi kapsamında ise 2 bin 800 metrekarelik alanda 350 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları inşa edilecek.