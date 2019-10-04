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Darıca’da Gönül Buluşmaları başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri daha hayat buluyor.

Darıca'da Gönül Buluşmaları başlıyor

04 Ekim 2019 Cuma 10:55

Her mahallede halk meclisleri düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, Gönül Buluşmaları adı altında yapacağı organizasyona Sırasöğütler Mahallesi ile başlıyor. 4 Ekim Cuma günü saat 18.00’da Sırasöğütler Mahallesi’nde yapılacak Gönül Buluşması, Aşık Mevlüt İhsani Parkı’nda gerçekleşecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve bütün birim müdürlerinin yer alacağı toplantıda vatandaşların istek ve şikâyetleri dinlenecek. Mahalle sakinleriyle birebir görüşecek olan Başkan Muzaffer Bıyık, gelen talep ve şikâyetleri tek tek not alarak çözüm için birim müdürlerine yönlendirecek. Sırasöğütler Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Ama biz istedik ki mahallelere giderek vatandaşlarımızla birebir temas kuralım. Derdi olan, sıkıntısı olan bize her türlü isteğini anlatsın. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Cuma günü gerçekleşecek Sırasöğütler Mahallesi Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum. Her ay bir mahallede vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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