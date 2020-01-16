Darıca'da karne şenliği

2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatili dolayısıyla Darıca Belediyesi, öğrenciler için Sömestr Karne Şenliği düzenliyor.

2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Darıca Belediyesi de yarıyıl tatili için öğrenciler ve ailelerine yönelik için Sömestr Karne Şenliği düzenliyor.

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

Darıca Belediyesi’nin hazırladığı Sömestr Karne Şenliği ile Kediler Sokağı Müzikali, Şarlo Geliyor, Kitapçı Dede, Alaaddin’in Sihirsiz Lambası, Bir Uzay Masalı ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi çocuk tiyatroları minik tiyatroseverlerle buluşacak. Her programın iki seans olarak düzenleneceği belirtilirken şenliğe binlerce öğrenci ve aileleri katılacak.

