banner481
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da karne şenliği

2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatili dolayısıyla Darıca Belediyesi, öğrenciler için Sömestr Karne Şenliği düzenliyor.

Darıca'da karne şenliği

16 Ocak 2020 Perşembe 15:18


2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Darıca Belediyesi de yarıyıl tatili için öğrenciler ve ailelerine yönelik için Sömestr Karne Şenliği düzenliyor. 

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

Darıca Belediyesi’nin hazırladığı Sömestr Karne Şenliği ile Kediler Sokağı Müzikali, Şarlo Geliyor, Kitapçı Dede, Alaaddin’in Sihirsiz Lambası, Bir Uzay Masalı ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi çocuk tiyatroları minik tiyatroseverlerle buluşacak. Her programın iki seans olarak düzenleneceği belirtilirken şenliğe binlerce öğrenci ve aileleri katılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kent konseyine özel önem Kent konseyine özel önem
Hastalara moral ziyareti Hastalara moral ziyareti
Darıca'da tüp bebek semineri Darıca'da tüp bebek semineri
Yardımlar Çayırovakart’la yapılıyor Yardımlar Çayırovakart’la yapılıyor
Umreye gidenler uğurlandı Umreye gidenler uğurlandı
Diyarbakır annelerine Çayırova'dan destek Diyarbakır annelerine Çayırova'dan destek
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Kent konseyine özel önem
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu dönem özel bir önem verecekleri kent konseyinde alınan...

Haberi Oku