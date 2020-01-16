Darıca'da karne şenliği

2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Darıca Belediyesi de yarıyıl tatili için öğrenciler ve ailelerine yönelik için Sömestr Karne Şenliği düzenliyor.
ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK
Darıca Belediyesi’nin hazırladığı Sömestr Karne Şenliği ile Kediler Sokağı Müzikali, Şarlo Geliyor, Kitapçı Dede, Alaaddin’in Sihirsiz Lambası, Bir Uzay Masalı ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi çocuk tiyatroları minik tiyatroseverlerle buluşacak. Her programın iki seans olarak düzenleneceği belirtilirken şenliğe binlerce öğrenci ve aileleri katılacak.