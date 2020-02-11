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Darıca’da Yazarlık Okulu başlıyor

Darıca'da gençlere yönelik “Bir Yazar Okulu” başlıyor. Yazı yazmak ve yazar olmak isteyen gençlere yönelik düzenlenecek okulda eğitimler 15 Şubat’ta başlıyor.

Darıca'da Yazarlık Okulu başlıyor

11 Şubat 2020 Salı 13:28


Darıca Belediyesi'nin yazı yazmak, yazar olmak isteyen gençlere yönelik açtığı “Bir Yazar Okulu” kapılarını açıyor. 17-25 yaş arası yazarlığa meraklı gençlere yönelik düzenlenecek Yazar Okulu için kayıtlar başladı. 15 Şubat 2020’ye kadar kayıtların süreceği belirtilirken katılımın kontenjanla sınırlı olduğu okula gençlerin ilgisinin yoğun olduğu belirtildi. Kayıtlar için başvuruların Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’ne yapılacağı belirtilirken dersler de 15 Şubat’tan itibaren başlayacak. Derslerin her cumartesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 13.00’da başlayacağı Yazar Okulu’na ilginin yoğun olması bekleniyor.

GENÇLERİ ÖNEMSİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yazarlığa ilgi duyan gençleri 'Bir Yazar Okulu’na davet ederek “Darıca’da gençleri önemsiyoruz. Daha önce İskoliye Sanat Akademisi’ni hayata geçirerek tiyatroya ve müziğe meraklı gençlerin hizmetine açtık. Yazarlık Okulu’nda da yazıya ve yazarlığa ilgi duyan gençlerimizi bekliyoruz. Darıca Belediyesi, spordan kültür sanata her alanda gençlerin yanında olacak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri bizim en önemli önceliklerimizden biri” diye konuştu.

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