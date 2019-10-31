Darıca’dan Cenazeler İçin Ücretsiz Araç Tahsisi

Darıca Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, cenazesi olan vatandaşlar için 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verildiği belirtildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, cenazesi olan ailelerin cenaze araçları ile cenazenin ise hastane veya evden alıp gasilhaneye götürüldüğü, devamında ise yıkanan ve kefenlenen cenazenin defnedileceği mezarlığa götürüldüğü ifade edildi. Tüm hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunan Darıca Belediyesi, cenazenin eş dost ve akrabalarını da otobüs hizmet araçları ile mezarlıklara ücretsiz ulaştırıyor.
MEMLEKETE GİDEN CENAZELERE ÜCRETSİZ ARAÇ