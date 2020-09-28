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Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı (UKOME) ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda önemli değişiklikler yapıldı.

Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:05

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında gündeme gelen ulaşım sorunları ile ilgili girişimde bulunan Şayir’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

Yapılan görüşmeler ile vatandaşların sıkıntı yaşadıkları ulaşım konularında yapılan yeni düzenlemeler sonrası;

• Dilovası’nda geçen ve terminale kadar giden Hat 300’ün güzergâhı; Umuttepe Hastanesi’ne kadar uzatıldı.

• Pandemiden dolayı sefer sayıları azaltılan Hat 308 Tavşancıl-Gebze arasında çalışan hat; aktif hale geldi.

DARICA’DAN 22:00’DE SON SEFER YAPILACAK

• Tavşancıl’dan kalkıp, Darıca’ya ulaşan ve Darıca’dan tekrar Dilovası ve Tavşancıl’a giden Hat 315’in sefer sayıları artırılırken,

Darıca’dan son kakış sefer saati 18:15’ten 22:00’ye uzatıldı.

• Tavşancıl’dan Darıca’ya gidecek olan otobüslerin son sefer sayıları ise 18:15’ten 20:15’e uzatıldı.

KÖYLERDE SEFER SAYILARI ARTTI

• Dilovası TOKİ’den saat 7:00’de hareket eden otobüs seferi, gelen talep üzerine en erken 6,45’te hareket edip Demirciler-Köseler-Dilovası üzerinden Gebze’ye ulaşımı sağlayacak ve sefer sayıları da artırılacak.

• Saatte bir gerçekleşen otobüs seferlerine de ek hattın koyulması ile TOKİ ve Köylerden her yarım saatte bir aracın hareket edileceği belirtildi.

DİLOVASI’NDAN MARMARAY’A YENİ HAT

Ayrıca Dilovası’ndan Gebze Marmaray bağlantılı otobüs seferlerinin sağlanması konusunda çalışmalar sürerken, kısa sürede Dilovası’ndan Gebze Marmaray’a direk ulaşım sağlanacak.


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