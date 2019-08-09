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Dilovası’ndaki Tır Parkı eski güzergâhına alındı

Dilovası Eynerce Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle kullanılan Diler Demir Tır Parkı Yolu, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak eski güzergahına alındı.

Dilovası'ndaki Tır Parkı eski güzergâhına alındı

09 Ağustos 2019 Cuma 14:10

Dilovası Eynerce Kavşağı (Doğu) tarafından ilçeye giriş çıkışları rahatlatacak olan “Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantısı Yapım İşi” projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Caddesi üst yapısı yenilenirken Eynerce deresinde dere ıslahı ve menfez imalatı yapılıyor. Dere Islahı çalışmaları nedeniyle Eynerce Kavşağı yanındaki tır parkının yolu Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi’nden geçici olarak sağlanıyordu. Kayapınar Mahallesi’ndeki vatandaşlardan gelen talep ile yoğunluğun ortadan kaldırılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı inşasına başlanan menfezin bir kısmı bitirilerek, tır parkının yolu tekrar eski güzergâhı olan Farabi Caddesi’ne bağladı.

 

TIRLAR ESKİ GÜZERGÂHINI KULLANMAYA BAŞLADI

Dere Islahı çalışmaları kapsamında Eynerce Kavşağı yanında bulunan Diler Tır Parkı’nın yolu, geçici olarak Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesine verilmişti. Menfez çalışmalarının bir kısmını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Diler Demir Tır Parkı’ndan çıkan tırların yolunu Eynerce Kavşağına direk olarak bağlantısı olan Farabi Caddesine aktardı.

 

MAHALLEDE YAŞANAN YOĞUNLUK ORTADAN KALDIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nın daha yaşanabilir bir ilçe olması noktasında birçok örnek projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu noktada yürütülen proje çalışmalarında vatandaşlara en az rahatsızlık vermek amaçlanıyor. Eynerce Kavşağı’ndaki menfez ve dere ıslah çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiren Büyükşehir, Kayapınar Mahallesi’nde yaşanan tır yoğunluğunu yeni yapılan menfezin bir kısmını tamamlayıp Farabi Caddesi’ne bağlayarak tır araçlarının kullanımına açtı. Böylelikle Kayapınar Mahallesi’nin içerisinde bulunan Eynerce Caddesi’ni kullanan tırların, mahalle içerisinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılmış oldu.

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