Ekipler Mualla Teyze’nin yardımına koştu

Başkan Büyükgöz talimat verdi, 80 yaşındaki teyzenin yardımına Gebze Belediyesi ekipleri koştu. Yenikent Mahallesi Mutlukent sakinlerinden Mualla Baştuğ isimli vatandaş, belediyenin çağrı merkezini arayarak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e iletilmek üzere bir yardım çağrısında bulundu. Evde tek başında yaşayan 80 yaşındaki Mualla Baştuğ, bozulan kombisi nedeniyle soğukta kaldığını belirterek yardım talebinde bulunmuştu. Bakım servisine ulaşamayan Mualle Teyze’nin yardım talebi üzerine, zabıta ve teknik elemanlardan oluşan ekip Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla hemen adrese yönlendirildi. Belediye ekipleri tarafından kombisinin bakımı yapılan ve talepleri yerine getirilen Mualla Baştuğ, “Teknik servise ulaşamadığım için kombimi yaptıramamıştım ve soğukta kalmıştım. Sağ olsun başkan evladım talebimi geri çevirmedi. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olsun” sözleriyle teşekkür etti.