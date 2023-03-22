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Gebze’de Kaçak İmalata İzin Yok

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Gebze'de Kaçak İmalata İzin Yok

22 Mart 2023 Çarşamba 15:37

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları Mevkiinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kaçak imalathane, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından, piyasaya sürülmek üzere çok sayıda sıvı ve toz deterjan ile deterjan yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. 

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