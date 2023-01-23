Gebze'nin yeni hükümet konağını belirleyecek projede ödüller sahiplerini buldu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda dereceye giren eser sahipleri ödüllerine kavuştu. 39 projenin ön seçim için başvurduğu ve 26 projenin yarışmacılar tarafından teslim edildiği Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

"Gebze'miz 1974 yılında yapılan kaymakamlık binasıyla bugünlere gelmiş"

Törende konuşan Başkan Büyükgöz, "Gebze'miz 1974 yılında yapılan kaymakamlık binasıyla bugünlere gelmiş. Yeni bir kaymakamlık binası yapılması noktasında sayın bakanımızdan yetki devri talep ettik. İçişleri bakanımıza şükranlarımı arz etmek isterim. Süreci biz yöneteceğiz. Gebze’ye bir kimlik sahibi mimari projeyi kazandırmak adına çıktığımız bu yolda ilk adım olan proje seçimine yönelik yarışmamızı tamamladık. Dereceye giren eser sahibi kardeşlerimi de kutluyorum. Gebze’mize hayırlı ve uğurlu olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Başkan Büyükgöz ve ilçe protokolü, dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim etti. Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda birinci Sıddık Güven Doğan'ın projesi, ikinci Recep Semizoğlu'nun, üçüncü ise Abdülkerim Gündüz'ün projesi olarak belirlenmişti.

İHA