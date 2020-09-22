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Gebze’ye Yeni Parklar Kazandırılıyor

Gebze’de her geçen gün parklara yenisini ekleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokaktaki yeni park inşa çalışmasında incelemelerde bulundu

Gebze'ye Yeni Parklar Kazandırılıyor

22 Eylül 2020 Salı 14:11

Gebze’de park çalışmaları hız kesmiyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği günden itibaren ilçedeki park ve bahçelere yenilerinin eklenmesi için talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda harekete geçen park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan mevcut parkları revize ederken bir yandan da yeni parklar inşa ediyor. Mahallelerde belirlenen uygun alanlara park kazandırmak üzere belirlenen program dahilinde harekete geçen ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Büyükgöz, denetimlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokaktaki yeni park inşa çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükgöz, birim yetkililerinden bilgi aldı.

HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Başkan yardımcısı Ali Kaya ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu denetimde açıklama yapan Başkan Büyükgöz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın güven içerisinde ve aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği, oyunlar oynayabileceği parklara yenilerini eklemek üzere ekiplerimiz çalışıyor. Oyun grupları, yürüyüş parkurları, spor aktivite alanları, kamelyasıyla bütünlüklü ve kullanımlı parkların imalatına ilçemizin dört bir yanında devam ettireceğiz. Çocuklarımız bu yeni parklarında gönüllerince eğlensinler istiyoruz. Her şey onlar için” ifadelerini kullandı.     
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