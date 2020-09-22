Gebze’ye Yeni Parklar Kazandırılıyor

Gebze’de park çalışmaları hız kesmiyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve geldiği günden itibaren ilçedeki park ve bahçelere yenilerinin eklenmesi için talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda harekete geçen park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan mevcut parkları revize ederken bir yandan da yeni parklar inşa ediyor. Mahallelerde belirlenen uygun alanlara park kazandırmak üzere belirlenen program dahilinde harekete geçen ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Büyükgöz, denetimlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokaktaki yeni park inşa çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükgöz, birim yetkililerinden bilgi aldı.

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