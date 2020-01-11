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Hamza Şayir, Başkan Aygün’ü Ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ağırladı.

Hamza Şayir, Başkan Aygün'ü Ağırladı

11 Ocak 2020 Cumartesi 10:03

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü makamında ağırladı. Aygün’ün ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getiren Şayir, “Derince Belediye Başkanı Sayın Zeki Aygün’e yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Aynı dönemde göreve başladığımız Zeki Aygün’ün milletvekilliği tecrübesi ile birlikte Derince ilçemize ayrı bir güzellik katacağına inanıyorum. Umarım yapacağı projeler ile birlikte Derince halkımızın gönlünü daha çok kazanacak ve 5 yıl sonunda alnının akıyla görevini bitirmenin mutluluğunu yaşayacaktır”dedi. 


ŞAYİR’LE DİLOVASI KAZANACAKTIR

Başkan Aygün ise yaptığı açıklamada misafirperverliğinden dolayı Hamza Şayir’e teşekkür ederek, “İl Başkanlığım ve milletvekilliği sürecimden bu yana Dilovası’nın sorunlarını ile çözüm noktasındaki çalışmaları yakından takip ediyorum. 2009 yılında AK Partili süreçten bu yana çok ciddi hizmetler almaya başlayan Dilovası’nda, inşallah bu dönem Hamza Şayir Başkanımızla devam edecektir. İnşallah Hamza Şayir’le bu dönem hizmet atağı daha da büyüyecek, güzel projeler Dilovası’na kazandırılacaktır. Beş yılın sonunda da Dilovası hak ettiği huzur dolu, yaşanabilir bir ilçe konumuna gelecektir. Başkanımız Hamza Şayir’e ve ekibine güveniyorum. Kendilerine başarılar diliyorum”dedi.
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