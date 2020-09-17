Kandıralı aile prefabrik evine kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ekonomik durumu kötü olan ailelere sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü projeler ile yardım elini uzatıyor. Bu hizmetlerin başında prefabrik ev hizmeti geliyor. Bu kapsamda evleri oturulamayacak durumda olan ve sosyal durumları evlerinin tadilatına yetmeyen Kandıralı aileye yardım elini Büyükşehir uzattı.

Sosyal durumları evlerinin tadilatına yetmeyen ailelere yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan ailelerin evlerine Sosyal inceleme uzmanlarını gönderiyor. Sosyal incelemeye alınan ve sosyal durumu kayıt altına alınan ailelere prefabrik evler yapılıyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran Havva Hanım da prefabrik ev sahibi oldu.

YENİ EVLERİNE KAVUŞTULAR

Prefabrik evde eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Havva Hanım; “Ekonomik sorunlardan dolayı uzun zaman zorluk çektik. Evimiz artık oturulamayacak duruma geldi. Bizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptık. İlk önce genel durumumuzu belgeleyen evrakları teslim ettik. Ardından yapılan sosyal inceleme sonucunda başvurumuz onaylandı ve çok şükür evimize kavuştuk” ifadesini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ”

Destek ve yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Havva Hanım; “Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden dolayı çok mutlu olduk. Kızımın hayali böyle bahçeli bir evde yaşamaktı. Çocuklarımızın hayali gerçekleşti. Emeği geçen herkes sağ olsun. İnsanın kendine ait bir evin olması, küçük veya büyük olması fark etmez huzur ve mutlulukla yaşayabileceği bir evinin olması en güzel şey” ifadesini kullandı.

ANAHTAR TESLİM EV

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan prefabrik yapılar anahtar teslim veriliyor. Evin içerisinde mutfak dolapları, pencereler, çelik kapı, laminant parkeler, elektrik ve su tesisatı, lavabo ve muslukları, boya badanası gibi olması gerekenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Prefabrik ev yapımı konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın 153 Çağrı Merkezini aramaları yeterli.





