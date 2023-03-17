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Kentsel Dönüşümde Tarafımız Vatandaşın Yanı Olacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, olası bir depreme karşı Darıca’nın daha hazır olması için kentsel dönüşümü önemsediklerini söyledi. Vatandaşlara her türlü kolaylığı göstereceklerini belirten Başkan Bıyık, “Kentsel dönüşümde tarafımız vatandaşın yanıdır” dedi.

Kentsel Dönüşümde Tarafımız Vatandaşın Yanı Olacak

17 Mart 2023 Cuma 11:34

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, olası bir depreme karşı Darıca’nın daha hazır olması için kentsel dönüşümü önemsediklerini söyledi. Vatandaşlara her türlü kolaylığı göstereceklerini belirten Başkan Bıyık, “Kentsel dönüşümde tarafımız vatandaşın yanıdır” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi. Koordinatörlük görevini üstlendiği Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi ve Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, yaraları sarmak için dayanışmanın sürmesi gerektiğini söyledi.

DARICA’YI DEPREME KARŞI GÜÇLÜ HALE GETİRMELİYİZ

Deprem bölgesinde bulunduğu süre içerisinde bazı tecrübeleri de yakından edindiğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yüzyılın afetini yaşadık. Uzmanlar Marmara’da da depremin eli kulağında diye uyarıyor. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Darıca’yı depreme daha dayanıklı ve güçlü bir ilçe haline getirmeliyiz. Riskli yapıları tekrar gözden geçirip önlem almalıyız. Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak bölgede kentsel dönüşümü gerçekleştiren ilk belediyeyiz. Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm projemiz örnek bir proje oldu. Bundan sonra da vatandaşlarımızla karşılıklı mutabakat halinde yerinde dönüşümler yapmalıyız” dedi.

VATANDAŞIMIZIN ENKAZ ALTINDA KALMASINA RAZI OLAMAYIZ

Kentsel dönüşümde vatandaştan yana taraf olacaklarını ve her türlü kolaylığı sağlayacaklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizim kentsel dönüşümde tarafımız vatandaşımızın yanı olacak. Yeter ki vatandaşımız kentsel dönüşümde kararlı olsun. Vatandaşımızdan da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerekirse daha radikal kararlar alacağız. Oy kaybetsem de yıkılması gereken bina varsa bizzat kendimiz yıkacağız. Ben vatandaşlarımı seviyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızın enkaz altında kalmasına razı olamayız.” diye konuştu.





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