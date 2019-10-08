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Kitap Fuarında Saygın’dan etkili iletişim söyleşisi

Çayırova Kitap Fuarının dördüncü gününde Oğuz Saygın “ Etkili İletişim ve İnsanları Tanıma” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Kitap Fuarında Saygın'dan etkili iletişim söyleşisi

08 Ekim 2019 Salı 17:49

Çayırova Kitap Fuarı söyleşi ve imza günleri ile tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan fuarın dördüncü gününde Oğuz Saygın ağırlığını lise öğrencilerinin oluşturduğu dinleyicilere “ Etkili iletişim ve İnsanları tanıma” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Etkili iletişim önemine dikkat çeken Saygın, beden dilinin çok önemli olduğunu ifade ettiği konuşmasında,  sorulara düşünmeden cevap verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Sahneye çağırdığı öğrencilerle pratik yapan Saygın, öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Söyleşinin sonunda belediye meclis üyesi Filiz Ayyıldız’ın elinden plaket alan ünlü iletişimci Oğuz Saygın, hayranları için kitaplarını imzaladı.

ERCAN’DAN SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİSİ

Sosyal Medya Uzmanı Said Ercan ise lise öğrencileriyle sohbet tadında bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcıların büyük bir dikkat ile takip ettiği Said Ercan,  sosyal medyanın yararlı olduğu kadar kontrolsüz kullanımının birtakım yan etkilere yol açtığını ifade etti.  Kendi yaşamında da gençlere örnekler veren Ercan, “Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı olarak sosyal medyayı en aktif kullanan bireylerden biriyim. Hatta Dijitalizm" isimli birde kitap çıkardım ama sosyal medyayı verimli kullanmasını bilerek bağımlılık derecesine asla getirmedim” dedi. Gençlere hitap eden Ercan,” Sizler sosyal medya çağında doğup büyüdüğünüz için asıl bağımlı olan anne ve babalarınızdır. Çünkü onlar bu teknoloji ve sosyal medya ile sonradan tanıştılar. Çocuklarının sosyal medya bağımlısı olduğunu ifade eden anne ve babalar da muhakkak kendilerinde de bu bağımlılık vardır. Sosyal medya bağımlılığından ilk önce ebeveynlerin kurtulması gerekiyor” şeklinde konuştu.  


 

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