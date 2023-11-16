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Kocaeli'de Kimyasal Patlamanın Olduğu İş Yeri Ruhsatsızmış

- Kimyasal patlamanın yaşandığı iş yeri mühürlendi

Kocaeli'de Kimyasal Patlamanın Olduğu İş Yeri Ruhsatsızmış

16 Kasım 2023 Perşembe 21:58

Körfez ilçesinde bir iş yerinde alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde kimyasal patlama meydana gelmişti. Gemilere ilaçlama yapan firmaya ait olduğu öğrenilen iş yerinin ruhsatsız olduğu ve belediye ekiplerince mühürlendiği ortaya çıktı. 
 Olay, 4 Ekim günü gece saatlerinde Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak’ta bulunan işyerinin 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi neticesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırılırken, etrafa zehirli gaz yayıldı. Olay ardından evlerinden tahliye dilen 43 kişi ise, gaz seviyelindeki düşmeyle tekrardan evlerine döndü. Patlamanın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kimyasal maddeyi lavaboya döktüğü ve iş yerinde sorumlu olduğu tespit edilen S.G., Ö.B., O.B. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
  İş yerinin ruhsatı yokmuş 
  Öte yandan, iş yerinin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. İş yerinin patlamadan hemen sonra Tarım İl Müdürlüğüne ruhsat talebinde bulunduğu öğrenildi. Talebi kabul edilmeyen iş yeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi. 
 


İHA
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