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Komeksepeti pazar yeri uygulamasına geçti

Komeksepeti.com adresiyle üreten kursiyerlerin ürünlerini bir tıkla dünyaya açan KO-MEK, artık yeniliklere ayak uydurarak pazar yeri uygulamasını hayata geçirdi.

Komeksepeti pazar yeri uygulamasına geçti

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:51

  Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunarak ekonomilerine katkı sağlamayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), e-ticaret sitesi olan komeksepeti.com adresini kurarak bir ilki gerçekleştirmişti. Komeksepeti.com adresiyle üreten kursiyerlerin ürünlerini bir tıkla dünyaya açan KO-MEK, artık yeniliklere ayak uydurarak pazar yeri uygulamasını hayata geçirdi. Sadece KO-MEK kursiyerlerinin değil üreten herkesin bir pazar yeri ve sanal dükkanının olacağı yeni uygulama öncesinde bilgilendirme eğitimleri yapıldı. 12 ilçede çeşitli noktalarda yapılan bilgilendirme eğitimlerine binlerce vatandaş katılarak yeni sistemi öğrendi. Komeksepeti e-ticaret sorumlusu Volkan Öztürk tarafından bilgilendirilen vatandaşlar pazar yeri uygulamasını en ince detayına kadar sorarak bilgi aldı.   
  Her kullanıcının kendine özel pazar yerinin olacağı uygulamada üreten her vatandaş ürünlerini üretimden satışa kadar kendisi planlamış olacak. Komeksepeti uygulamasından bir diğer müjde de Darıca Millet Bahçesine yapılan KO-MEK Store oldu. Fiziki inşaatı ve alt yapısı tamamlanan KO-MEK Store için en kısa sürede ürünler kursiyerlerden temin edilerek açılışın yapılması planlanıyor. 


İHA
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