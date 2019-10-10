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Meclis bütçeyi kabul etti

Çayırova Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi 175 milyon TL olarak kabul edildi.

Meclis bütçeyi kabul etti

10 Ekim 2019 Perşembe 09:46

Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen, yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çifçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Meclis üyelerine gündem dışı söz veren Çiftci, soruları da cevapladı. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Bütçe ile ilgili maddelerin tek tek oylandığı meclis oturumunda Çayırova Belediyesi 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi 175 milyon TL olarak kabul edildi. Kasım ayı meclis toplantısı 1 Kasım Cuma günü saat 15:00’de yapılacak.
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